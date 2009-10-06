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Александр Лукашенко: Современная школа должна зашагать в ногу со временем

06 октября 2009 11:17
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Об этом заявил сегодня Президент Беларуси на встрече с финалистами республиканского конкурса «Учитель года – 2009».

Школа должна формировать цельную, самостоятельную личность, научить детей добывать новые знания и применять их на практике, думать и отстаивать свою точку зрения, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также сообщил, что в ближайшее время проконтролирует, как выполнено его поручение по созданию хороших современных учебников.

Глава государства с удовлетворением отметил, что среди финалистов конкурса «Учитель года – 2009» много тех, кто преподает в районных и даже в маленьких сельских школах. Конкурс дал возможность проявить себя молодому поколению педагогов-новаторов.

Победителю конкурса нынешнего года, учителю биологии из Ганцевич Юрию Андрейчику, Президент лично вручил главный приз – «Хрустального журавля» и ключи от автомобиля. Александр Лукашенко поздравил всех участников конкурса и пожелал им быть настоящим примером для своих воспитанников.

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

Конкурс «Учитель года – 2009»

# общество # Лукашенко # общество # Лукашенко

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