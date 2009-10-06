Чем жил Минск 5 октября

Prodigy привезли два грузовика сценического оборудования, старые добрые хиты, а также свой последний альбом.

Сегодня в детских садах и больницах Минска включили отопление

А вот в квартирах, возможно, потеплеет уже в четверг, 8 октября. Всё зависит от погоды.

К новому отопительному сезону жилищные службы, как всегда, готовы. Заменено 100 километров труб, котельные реанимировали - модернизировали экономичными насосами и новой электроникой.

Реформы на лестничной клетке

Столичные подъезды обретут вторую молодость. Через жилищный фэйс-контроль перед ремонтом пройдут не только отстающие, но и образцовые места общего пользования. С помощью внеплановой бытовой диагностики ревизоры смогут откорректировать планы строительных работ и назначить время визита рабочих бригад в каждый жилой дом.

Пока в стремлении к совершенству наиболее активны ЖРЭО Фрунзенского, Первомайского и Октябрьского районов. С промедлением работают службы Центрального, Ленинского и Советского.

От несчастного случая не застрахованы

На Ангарской жильцы каждый день вынуждены преодолевать барьер двухметровой глубины. Глубокий след на улице остался после работы ремонтников. Начатое так и не закончили, а яму оставили неогражденной. Все лето она была забавой для детей, а теперь медленно превращается в свалку.

В ЖЭСе №56, с уже обитыми порогами и несмолкающим телефоном, пояснили, что коммунальщики здесь ни при чем. А заваренную кашу расхлебывать придется виновникам – минским теплосетям.

Вечеринка в стиле ностальжи или танцуют те, кому «За…»

Вспомнить молодость нестареющих душой позвал парк Челюскинцев. Свободных мест на танцполе не оказалось.

Ретро-мотивы и подборка из современных хитов, буги-вуги и рок-н-ролл, дамы приглашают кавалеров и, наконец, просто – танцы без правил.

Свободный замок в центре Минска

Новая жилплощадь для королей и принцесс приняла бы новоселов, но служит украшением остановки «Комаровка». Ожидающие общественного транспорта здесь могут почувствовать себя жителями средневековья. Стилизованный под старину дворец – архитектурная изюминка и новая достопримечательность столицы.

Смена - с иголочки

Кассиров минских автовокзалов подчинили фирменному дресс-коду. Новый корпоративный стиль для продавцов билетов разработали столичные кутюрье.

Из множества дизайнерcких эскизов выбрали практичную классику – тёмно-синий пиджак и юбку. По спецзаказу были сшиты 80 комплектов. Теперь в форме «от-кутюр» дефилируют сотрудники автовокзала «Московский», «Восточный», автостанций «Юго-Западная» и «Автозаводская».

Минчане вооружились против гриппа

Первые партии вакцины уже поступили на предприятия и в клиники столицы. В этом году получить страховку от вируса на своём рабочем месте можно будет сотрудникам 650 организаций Минска.

По прогнозам медиков, пик заболеваемости будет в конце января. Но для того, чтобы перехитрить иммунитет, бесплатную вакцинацию проведут до 1 декабря. Это позволит сместить сроки эпидемии ровно на месяц. Всего же защитят себя прививкой около 200 000 минчан.

Prodigy на стадионе «Динамо»

Знаменитые британцы привезли в Минск 2 грузовика сценического оборудования, старые добрые хиты, а также свой последний альбом.

Тем не менее, полный стадион, несмотря на масштабную рекламную кампанию, легендарным электронщикам собрать так и не удалось. Но визит в Минск они запомнят надолго.

В районе улицы Ландера столкнулись сразу 7 автомобилей

Минская кольцевая дорога 5 октября оказалась зоной повышенной аварийности - читать подробнее.

Скользкий асфальт отправил фуру в кювет

По словам самого водителя, его подрезала легковушка - читать подробнее.

Этот день в истории столицы

В 1910 году городская санитарная комиссия ввела две дополнительные должности - ветеринарного врача и ветеринарного фельдшера. До этого животных лечили пастухи, скотоводы и сами владельцы домашних питомцев, используя народные средства.

Ровно 70 лет назад напряжение в электросети города увеличилось до 6000 вольт, а вот провода, наоборот, стали тоньше. Это позволило значительно экономить на электроматериалах.

ОПРОС

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь.