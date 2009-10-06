Сайт Карлы Бруни не выдержал наплыва фанатов

Сайт первой леди Франции вышел из строя в первый же день – из-за огромного количества пользователей, которые пытались на него зайти.

По данным BBC News посетители carlabrunisarkozy.org видели сообщение на французском языке, с просьбой зайти через несколько часов.

Сайт обещает пользователям не только подробную информацию о благотворительной деятельности Бруни, о ее работе в качестве посла фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, но и новости о графике визитов первой леди, а также возможность собственными глазами взглянуть на ее жизнь с Николя Саркози в Елисейском дворце.

Кроме того, у певицы есть другой сайт, посвященный ее музыкальной карьере.

Бывшаясупермодель вышла замуж за дважды разведенного президента Франции в 2008 году после бурного романа.

Сам Николя также не избегает социальных сетей и интернета – у него есть профиль на Facebook, а в будущем появится и Twitter, Который политик пообещал использовать для рассказа о предстоящем в Копенгагене саммите об изменениях климата.