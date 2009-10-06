Московский суд отказал в регистрации однополого брака

Тверской суд Москвы во вторник признал законным отказ ЗАГСа зарегистрировать однополый брак москвичек Ирины Фет и Ирины Шипитько.

Свое решение суд мотивировал закрепленным в Семейном кодексе РФ положением, что брак заключается между мужчиной и женщиной.

Аргументация истиц, в свою очередь, базировалась на том, что Семейный кодекс, хотя и не упоминает однополые браки, прямо не запрещает их.

В мае 2009 года Тверской ЗАГС Москвы отказал Фет и Шипитько в регистрации брака на том же основании, после чего они обратились в суд.

В заявлении утверждается, что «конституция и законодательство РФ в области регулирования семейных отношений не запрещают заключение брака между лицами одного пола». При этом право на уважение семейной жизни и право на вступление в брак, в том числе двух лиц одного пола, гарантируются соответственно статьями 8 и 12 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Российской Федерацией.

После вынесения решения истицы сообщили журналистам, что 23 октября зарегистрируют свой брак в Торонто, а затем будут добиваться его признания в России.

Ответчики – представители ЗАГСа – попросили суд рассмотреть гражданский иск без их участия.

Предварительные слушания по делу состоялись 10 августа. 9 сентября его рассмотрение по существу было перенесено на 6 октября в связи с неявкой истиц, информирует Русская Служба BBC.