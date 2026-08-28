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Александр Лукашенко проведет переговоры с Путиным

28 августа 2026 05:44
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Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Александр Лукашенко прибыл в Москву накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведет переговоры с Путиным-2

Программой запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Состоится также встреча Президента с председателем правительства России. В центре внимания будут практические вопросы в развитии торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия

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