Александр Лукашенко проведет переговоры с Путиным

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Александр Лукашенко прибыл в Москву накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программой запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества и обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Состоится также встреча Президента с председателем правительства России. В центре внимания будут практические вопросы в развитии торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.