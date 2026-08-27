Колхоз – за 45 рублей?! Лукашенко поразили условия для инвесторов

Во Дворце Независимости состоялся принципиальный и предметный разговор, где в центре внимания вновь оказался северный регион Беларуси. Но в этом контексте говорим «Витебская область» – подразумеваем всю страну. Примерно в такой тональности прошло совещание у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема модернизации сельхозпроизводства на примере Витебской области была одной из ключевых. Как работает антикризисный план для Витебской области? Детали совещания у Президента В целом белорусскому бизнесу – государство гарантировало безопасность развития и в стратегическом плане отсутствие лоббирования интересов. А в последнее время создают еще более френдли атмосферу. На Полесье Первый встретился с самым известным фермером страны. Обсудили все острые моменты агробизнеса. Прежде всего земельный вопрос. «Сельское хозяйство должно быть бизнесом». Президент посетил предприятие Михаила Шруба А вчера во Дворце Независимости по поручению главы государства в непринужденной обстановке состоялась встреча с бизнес-сообществом страны. Роль частного сектора возрастает. Есть приемлемые условия и люди, способные к бизнесу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем. В каждом случае зафиксированы обязательства по сохранению рабочих мест, модернизация производства и погашению ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это – бери и за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего получишь определенную отдачу. Ну давайте откровенно. Те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие и имеют достаточно неплохие доходы. И слава богу, это наши люди, наши граждане. Пусть зарабатывают. Но не дай бог, Василий Николаевич, я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь. Поэтому наши ребята, которые зарабатывают здесь деньги, должны инвестировать сюда. Это должны все услышать, и вы прежде всего. Александр Лукашенко всегда с опасением относился к приватизации. И обычные белорусы всегда это поддерживали. На заре нашей государственности и слабости вертикали власти это могло привести к краху социального государства, а впоследствии и к гражданскому неустроению. А сейчас Президент сам заговорил об этом процессе.

Александр Лукашенко:

Рассмотрим вариант, ну так скажем, приватизации. Но это похоже на то, что мы государственную собственность передаем в управление, а затем продаем или сразу продаем, в части сельскохозяйственного производства, колхозов, совхозов, частным компаниям. Вот на примере Витебской области мы рассмотрим этот вопрос. Неужели исторический момент? В Беларуси объявлена приватизация? В какой-то мере исторический. Это отнюдь не распродажа госсобственности в руки частников. Это скорее поиск более эффективных управленческих решений. Но главу государства, дипломатично сказать, удивили слишком мягкие условия для инвесторов. Где здесь интересы государства?

Александр Лукашенко:

Правительство внесло проект указа, предусматривающий продажу каждой организации за одну базовую величину. Это сколько, Дмитрий Николаевич? 40 рублей? За 45 рублей колхоз продать? Вы что, ребята, с ума посходили? Вот поэтому я говорю, что надо нам серьезно на это обратить внимание. И не надо исходить из того, что они такие-сякие, потому что мы плохо ими управляли. Кто-то может назвать это либерализацией для бизнеса? Да нет, обычное поступательное развитие. Но, как и всегда, с мудрым и взвешенным подходом. Все должно исходить из интересов государства и наших людей. Тех, кто вкладывает свои капиталы, и тех, кто у них работает. Баланс взаимоотношений и гармония справедливости.