В столичном храме Всех Святых пройдёт финал акции «Восстановление святынь Беларуси»

«Восстановление святынь Беларуси». Финал межконфессиональной благотворительной акции пройдет 22 ноября в столице в храме Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие собирает волонтеров движения БРСМ «Доброе сердце» из всех регионов, руководителей и представителей ведущих конфессии Беларуси, аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей.

После молитвы за мир и созидание, подготовке к зиме плодовых деревьев на территории храма будет открыта фотовыставка, пройдут мастер-классы по изготовлению рождественских ангелов. Центральным событием дня станет межконфессиональный диалог «Нас объединяет история и вера». За три года акции, в ней приняли участие более 10,5 тысячи волонтеров. Они занимались благоустройством социально значимых и религиозных объектов, памятников времен Великой Отечественной войны для укрепления национального единства.