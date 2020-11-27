Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?

Новости Беларуси. В эти дни в Вооруженных Силах проходят боевые дежурства. Войска круглосуточно охраняют воздушные рубежи нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно на эту ответственную миссию заступают более тысячи человек. Каждый из них фактически является щитом воздушных рубежей. И, несмотря на то, что сегодня современные технологии позволяют за доли секунды проконтролировать ситуацию в воздушном пространстве, эти ребята не теряют бдительности.

Андрей Давыдюк, командир радиотехнической батареи:

Для того чтобы качественно подготовить людей, мы готовим их не только в пункте постоянной дислокации, создаем различные условия, с которыми может столкнуться личный состав в ходе выполнения непосредственно задач боевых, поэтому проводятся полевые выходы, проводятся различные выезды на учебно-тренировочные центры.

Григорий Зудов, командир зенитного ракетного дивизиона:

Боевое дежурство довольно часто у нас, по плану. Ответственность большая на этом, потому что мы отвечаем за спокойствие нашей страны, за рубежи в воздушном пространстве, то есть уровень подготовки должен быть у боевого расчета на высоком уровне.