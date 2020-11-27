Прямой эфир

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?

27 ноября 2020 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти дни в Вооруженных Силах проходят боевые дежурства. Войска круглосуточно охраняют воздушные рубежи нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?-1

Ежедневно на эту ответственную миссию заступают более тысячи человек. Каждый из них фактически является щитом воздушных рубежей. И, несмотря на то, что сегодня современные технологии позволяют за доли секунды проконтролировать ситуацию в воздушном пространстве, эти ребята не теряют бдительности.  

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?-4

Андрей Давыдюк, командир радиотехнической батареи:  
Для того чтобы качественно подготовить людей, мы готовим их не только в пункте постоянной дислокации, создаем различные условия, с которыми может столкнуться личный состав в ходе выполнения непосредственно задач боевых, поэтому проводятся полевые выходы, проводятся различные выезды на учебно-тренировочные центры.  

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?-7

Григорий Зудов, командир зенитного ракетного дивизиона:  
Боевое дежурство довольно часто у нас, по плану. Ответственность большая на этом, потому что мы отвечаем за спокойствие нашей страны, за рубежи в воздушном пространстве, то есть уровень подготовки должен быть у боевого расчета на высоком уровне.  

Как белорусские военные охраняют воздушные рубежи страны?-10

Самолет, беспилотник, крылатая или баллистическая ракеты. Именно военнослужащие ВВС и войск ПВО в состоянии остановить нарушителей еще на подлете.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Давыдюк # Григорий Зудов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Работали в условиях не только пандемии, но и высоких температур. Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции
27 ноября 2020 07:13

Работали в условиях не только пандемии, но и высоких температур. Второй борт Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября
27 ноября 2020 06:55

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября

«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии
27 ноября 2020 06:53

«У меня и дедушка был врачом». Молодая специалистка о выборе профессии