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Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября

27 ноября 2020 06:55
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Работа в условиях пандемии станет 27 ноября главной темой встречи в формате видеоконференции. На связь выйдут парламентарии стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ состоится 27 ноября-1

На заседании представители стран-участниц обсудят перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве. Одна из центральных тем, которая беспокоит представителей СНГ, – законодательное обеспечение мер, принимаемых в странах из-за пандемии COVID-19.

# СНГ # общество # Фотофакт

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