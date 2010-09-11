Александр Лукашенко поручил минским властям продолжить работу по благоустройству белорусской столицы

В Минске необходимо развивать и благоустраивать парковые зоны. Об этом Президент Беларуси заявил, посещая «Парк Победы». Этот комплекс на берегах Комсомольского озера станет новой достопримечательностью столицы.

Те, кто 10 сентября выбрал местом отдыха лавочки у Комсомольского озера, среди прогуливающихся по дорожкам «Парка Победы» могли встретить Президента. Накануне Дня города Александр Лукашенко ознакомился с тем, как выполняются его поручения по благоустройству Минска. «Парк победы» и Комсомольское озеро сегодня не узнать. Водоем почистили от ила и мусора, убрали мелководье. Набережная теперь одета в гранит.

Комплексное обустройство этих земель началось более полувека назад. Когда минчане и жители прилегающих деревень фактически вручную – при помощи лопат и подвод – начали создавать здесь первую зону отдыха. Однако намеченное на 22 июня открытие не состоялось. Началась война.

После Великой отечественной парковая территории неоднократно обновлялась но работы шли частично и не везде. Больше этот живописный уголок получил в двутысячные. Пять лет назад появилась концепция Парка. Президент ее одобрил.

Вся территория – 150 га зелени плюс 50 водной акватории. Интересно и с комфортом здесь могут отдыхать сразу 5 тысяч человек. По масштабам – это один из самых крупных строительных объектов Минска.

Поручений по благоустройству парка было много. Однако главное – сохранить уникальную среду с рощей, акваторией, фауной. Территория делиться на мемориальную, историко-познавательную, культурно-массовую, детскую игровую, спортивную и для тихого отдыха, прогулок.

Есть даже Маяк. Вечером он будет освещать воду. Две параллельные аллеи – Памяти и Славы – отражают идею Победы. В акватории построили семь причалов и современную спасательную станцию. По воде ходит катер. С его борта открывается другой не менее живописный вид на парк.

Благоустроено два остова. На том, что носит имя комсомольского – спортплощадки для активного отдыха. «Остров Птиц» – это маленький заповедник прямо в сердце парка. Летом здесь живут больше трех десятков редких птиц. Некоторые занесены в Красную книгу.

Чтобы не повредить сложившуюся систему, экологи даже тропинки приподняли над землей. Может показаться, что дорожка зависла в воздухе. И действительно, если присмотреться, можно увидеть, что она приподнята над грунтом, чтобы не давать нагрузку на землю. Эта тропинка огибает весь «Остров птиц».

Рядом с простыми скворечниками – есть те, что побольше. Они для летучих мышей. Здесь они ютятся вместе с белками. Мини-заповедник отделяет от остальных зон 60-метровый мост. Дальше можно увидеть пляжи с зонтиками и беседками. Будет больная сцена, многочисленные кафе и рестораны.

Также, Президенту показали проект строящегося аквапарка по проспекту Победителей, недалеко от кольцевой. Единовременно там могут находиться 1,5 тысячи людей. Строительство уже идет.

Еще одна новинка для Парка – фонтаны. Один называется Парус и бьет прямо из воды около главного причала. Кстати он претендует на звание самого высокого в Минске. Внутри парка спрятаны еще два фонтана – Вечность, а также Победа. Поселений выложен 53 камнями – ровно столько, сколько дивизий освобождали Минск. На главных ролях в парке Победы и освещение. Яркие вечерние огни будут играть на всем – от парапетов до фонтанов.

Подводя итоги посещения парка, глава государства поручил минским властям продолжить работу по благоустройству белорусской столицы. В частности, это касается Лошицкого усадебно-паркового комплекса, а также прилегающих к Минску пустующих земель.

Евгений Горин, Игорь Пучков и Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.