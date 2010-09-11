Своеобразный совет старейшин состоялся в городской Ратуше Минска

Нынешнее и бывшее руководство столицы, почетные граждане города говорили о перспективах развития Минска.

С 1917 года Минском руководило 29 человек. В летописи города – почти три десятка почетных жителей. Среди них – Митрополит Филарет, Михаил Савицкий, Игорь Лученок, Жорес Алферов, Александр Медведь и Ростислав Янковский. Не менее почетным составом городской совет собрался и сегодня.

Анатолий Ярмоленко, почетный гражданин города Минска:

– Мы живем, действительно, в центре Европы. К нам очень большое внимание. Мы, может быть, уникальны в каком-то роде, потому что мы идем своим путем. Он сложный, но мы его должны пройти. Мы уже научились быть столицей своего государства. Мы сами принимаем решения, мы сами смотрим, каким должен быть город.

В Ратуше прошла и церемония награждения победителей Республиканского творческого конкурса «Не минчане – о Минске». Он стартовал четыре месяца назад. Свой взгляд на жизнь столицы региональные СМИ предложили в семи номинациях. Среди них – публикации об истории и культуре города, а так же фотоработы. Кроме ценных призов, победители конкурса получили возможность стажировки в республиканских СМИ.