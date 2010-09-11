Минск празднует День рождения

Столице Беларуси исполнилось 943 года. За почти 10-вековую историю город не раз был разрушен и возрожден из руин. Но сегодня он – один из красивейших в Европе.

В День города, для минчан и гостей столицы подготовлена насыщенная праздничная программа. Около 60 музыкальных, спортивных и развлекательных площадок будут работают весь день до позднего вечера во всех районах столицы.

По традиции открыли череду праздничных мероприятий возложением венков и цветов к стеле «Минск город-герой». Руководство столицы, представители администраций районов, ветераны и гости из городов-побратимов почтили память тех, кто воевал за Победу.

Затем здесь развернулось импровизированное театральное представление, центральной фигурой которого стал князь Менеск. Он поблагодарил руководство и жителей столицы за то, что Минск превратился в красивый и процветающий город.

И сегодня же официально открылся Парк Победы. Комплекс на берегах Комсомольского озера обещает стать новой достопримечательностью столицы. А многоструйный светодинамический фонтан на воде – самый высокий в Минске. Сегодня в парке развернулось водная феерия, которая завершилась салютом.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

– Мы работали во всех направлениях: в экономике, в промышленности, в торговле, в здравоохранении, в спорте, в культуре, образовании. Мы достигли многого. Это великая заслуга двух миллионов жителей нашего города. Жителей, которые объединены общими устремлениями, общей целью – жить достойно, жить красиво, жить празднично, создавать и созидать. Поэтому, всем жителям города желаю здоровья и благополучия. С праздником!

В парке Горького день рождения столицы минчане отмечают целыми семьями. Работают аттракционы, весь день играет духовой оркестр, проходят спортивные мероприятия и конкурсы. Юные мастера и дизайнеры демонстрируют свои работы. А с главной сцены парка звучат популярные композиции в исполнении эстрадных и фольклорных коллективов.

А цирк-шапито пригласил на благотворительное представление воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей. Программа была по-праздничному насыщенной. Зрителей порадовали не только белорусские, но и зарубежные артисты – из Европы и Африки.

Кульминацией торжеств станет вручение лучшим минчанам года наград в театре оперы и балета и праздничный концерт. А после 9 вечера жителей и гостей столицы ожидает настоящий сюрприз. Уникальное трехмерное мультимедийное шоу на Октябрьской площади. Последним красочным аккордом по традиции станет фейерверк. Он начнется в 10 вечера у обелиска «Минск – город-герой».