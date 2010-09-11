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Минский международный марафон прошел в столице

11 сентября 2010 16:16
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На 4 дистанции вышли около 10 тысяч человек из 15 стран мира. В итоге – лидерами на дистанции 42 километра стали Андрей Гордеев и Гульнара Выговская из Гродненской области. Им достался главный приз – шесть миллионов рублей. Определились победители и на других дистанциях.

Силой, в прямом смысле этого слова, боролись сегодня у Дворца спорта. Здесь прошел турнир силачей, в котором приняли участие 10 спортсменов из шести стран Европы.

По соседству за звание мисс-фитнес Беларуси боролись и девушки. На чемпионат съехались участницы со всей республики.

# общество # Фотофакт

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