Минский международный марафон прошел в столице

На 4 дистанции вышли около 10 тысяч человек из 15 стран мира. В итоге – лидерами на дистанции 42 километра стали Андрей Гордеев и Гульнара Выговская из Гродненской области. Им достался главный приз – шесть миллионов рублей. Определились победители и на других дистанциях.

Силой, в прямом смысле этого слова, боролись сегодня у Дворца спорта. Здесь прошел турнир силачей, в котором приняли участие 10 спортсменов из шести стран Европы.

По соседству за звание мисс-фитнес Беларуси боролись и девушки. На чемпионат съехались участницы со всей республики.