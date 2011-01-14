Александр Лукашенко подписал Кодекс об образовании

В документе сохранены лучшие приобретения белорусского образования. Это доступность, бесплатность, справедливость при приеме. Получать знания можно хоть с двух месяцев от роду и до конца жизни. Никаких ограничений по возрасту больше нет. Кодекс вступит в силу 1 сентября.

Источником финансирования белорусского образования будет государство. Однако строго в размере 10% от ВВП. Приобретать знания разрешается на любом языке, в том числе иностранном. На время военной службы студентам смогут давать отпуск, с возможностью доучиться потом.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Сегодня, после подписания Кодекса, мы можем сказать, что, пройдя испытательный срок, в него включены именно такие позиции, такие нормы, которые себя оправдали.

Образование во всем мире – удовольствие недешевое. Поэтому государство, оплачивая большую часть расходов на его получение, потребует с получающих знания дисциплины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С учащимися колледжей и студентами будут заключаться договоры на подготовку. В них оговариваются условия обучения и распределения. Например, прогульщикам придется нелегко. Студент может быть отчислен за пропуск более 10 дней занятий без уважительной причины. Успехи в учебе, напротив, будут поощряться.

Есть несколько видов стипендий. В том числе, именная и персональная. Социальная защита – а это покупка учебников, пособия, посещение секций и кружков и тому подобное – будет адресной. Все зависит от доходов семьи обучаемого.

Изменено отношение и к статусу преподавателя. По новому Кодексу давать знания смогут люди без судимостей. Нельзя работать учителем и лицам, лишенным родительских прав. Кроме этого, преподавателю придется проходить регулярные медосмотры.

Беларусь одна из немногих на постсоветском пространстве сохранила профтехобразование. По Кодексу в стране сохранятся училища, лицеи и колледжи, которые будут удовлетворять дефицит рынка в рабочей силе.

Сергей Лукашевич, директор учреждения образования «Минский государственный профессиональный лицей № 12 строительства»:

Если посмотреть по статистике, то с каждым годом общее количество людей, трудоспособное население, больше всего занято строительством и промышленностью. Поэтому с каждым годом высока потребность в рабочих-строителях по всем профессиям строительного профиля. А раз страна строится, значит она растет и развивается.

Кодекс об образовании призван разрешить проблему взаимоотношения образования и религии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Введут специальные занятия. Предусмотрено создание условий для получения знаний с учетом национальных традиций.

Кодекс об образовании – это достаточно объемный документ, создающий единый правовой механизм системы получения знаний. То есть, законодательно закрепляется появление, по сути, новой области права – образовательной. Что-то подобное было сделано во Франции, однако там принята лишь общая часть кодекса. Так что в этом деле Беларусь практически первопроходец.