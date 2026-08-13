Город в городе. Как продвигается строительство МФЦ в «Минск-Мире»?

Масштабный проект, который еще недавно казался стройкой будущего, сегодня – реальность, в которой уже живут тысячи людей. «Минск-Мир» – один из самых амбициозных жилых комплексов Беларуси – выходит на финишную прямую. Что уже построено, что еще в работе и почему этот микрорайон называют «городом в городе» – в материале Влады Родовской.

Еще каких-то 10 лет назад здесь были поля и редкие домики. Сегодня – десятки новостроек, школы, детские сады, поликлиника, торговый центр и ухоженные территории. «Минск-Мир» – проект, который начинался как эксперимент, стал полноценным городским районом. И он продолжает расти. На финальном этапе строительство «сердца» квартала – Международный финансовый центр. Настоящий маяк для инвесторов.

Владимир Рафальский, первый заместитель директора компании «Дана Астра»:

Центральная башня высотой более 150 метров. На самой башне предусмотрено размещение вертолетной площадки для возможности посадки как гражданских судов, так и судов санитарной авиации, специальных судов. На самой высокой башне будет размещена лазерная установка, все вопросы уже согласованы. Это будет большим шедевром и в комплексе с медиафасадами, которые будут на всех пяти башнях, это будет смотреться очень круто, очень интересно и очень впечатляюще.

Проект сдадут раньше срока. Увидеть красоту квартала можно будет уже в конце года. А пока большая стройка продолжается. Отдельное внимание бизнес-апартаментам. Это не просто жилье – формат сочетает в себе комфорт, статус и функциональность. Просторные планировки, панорамные окна, подземный паркинг, видеонаблюдение и круглосуточная охрана – все для тех, кто хочет совместить пространство жизни и бизнеса. Пять зданий уже сданы в эксплуатацию. Еще 15 – в процессе строительства.

Александр Курило, сотрудник отдела продаж компании «Дана Астра»:

Бизнес-апартаменты – это многофункциональное помещение, которое можно использовать под жилье, а также зарегистрировать юридическое лицо и вести бизнес. Тем самым оно двойного назначения. Поэтому оно стало популярным в нашей стране. Очень популярны форматы студий – это около 30 квадратных метров помещение и формат, как Евро-2 – 44. Мы их много строим. Молодые специалисты, IT-сотрудники, молодые семьи – всем зашел данный формат.

Главное отличие «Минск-Мира» от многих других жилых комплексов – продуманная инфраструктура. Уже работают три школы, четыре детских сада, в квартале «Африка» строится пятый. Детская и взрослая поликлиники, пожарное депо. На первых этажах зданий – магазины, кафе, отделения банков. Есть торговый центр, подземные и наземные парковки, станция метро «Аэродромная». Все, что нужно для жизни, – в шаговой доступности.

Нравится, потому что район молодой. Много ребят с колясками, много пар. Кафешки. Нету старых домов либо каких-то неуютных двориков. Все классно. В плане детских площадок – да, хватает. В каждом дворе устанавливают какие-то необычные качели, горки. Что-то такое, чего я никогда не видела. Например, тарзанка.

Есть много разных кортов. Есть теннисный, баскетбольный. Тут где-то волейбольный, если не ошибаюсь, есть. В футбол тоже парни могут играть. Много магазинов, много развлечений, куда можно сходить. Ну и вообще мне очень нравится этот район.

Я очень доволен. Я вообще даже восхищен, потому что реально красивые дома. Выйдешь вечером – есть где прогуляться. Приезжали ко мне друзья, знакомые и действительно очень рады. И многие заинтересовались. И многие пришли в «Минск-Мир» для того, чтобы проконсультироваться, а потом в дальнейшем даже и построиться.

Я на самом деле влюблен в это место уже очень давно, потому что жил здесь неподалеку, еще когда здесь был аэропорт. Играл здесь в детстве. Знаете, я когда поднялся на свой этаж, довольно высокий этаж, 22-й – в общем, это просто потрясающий вид. Когда увидел, как выглядит город и район оттуда, понял, что это мое место.

У любого района есть лицо. В «Минск-Мире» его формирует не только архитектура, но и то, как люди используют пространство. Спорт, прогулки, встречи, шопинг, бизнес – все внутри. А чтобы район стал не просто комфортным, а по-настоящему зеленым и живым, высаживаются деревья, кустарники, разбиваются газоны.

Влада Родовская, корреспондент:

Акцент не только на развлечения и досуг жителей, но и на здоровый образ жизни. Активностей много: теннисные корты, баскетбольные площадки, воркаут-зоны, велодорожки. Здесь даже не нужно планировать поход в зал – спорт прямо за окном.