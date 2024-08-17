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Александр Лукашенко направил поздравления участникам и гостям фестиваля «Зов Полесья»

17 августа 2024 13:49
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Самый аутентичный праздник лета. На берегах Припяти, в агрогородке Лясковичи проходит Международный фестиваль этнокультурных традиций. Приветствие организаторам, участникам и гостям «Зова Полесья» направил глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил поздравления участникам и гостям фестиваля «Зов Полесья»-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы существования этот самобытный фольклорный форум стал значимым событием в культурной жизни страны. Фестиваль бережно сохраняет наследие предков, приобщает к ценному национальному достоянию и содействует укреплению добрососедских связей и дружбы. Его мероприятия проходят с неизменным успехом и отличаются глубокой эмоциональностью.

# Фестиваль # Александр Лукашенко

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