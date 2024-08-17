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Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартовал в Лясковичах

17 августа 2024 12:05
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Самый аутентичный праздник лета. В агрогородке Лясковичи стартовал Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартовал в Лясковичах-2

Раз в два года все, кто ценит самобытное творчество, мудрость традиций, собираются на берегах Припяти, чтобы день напролет обучаться народным ремеслам. Праздник проходит уже в восьмой раз, но удивляет, как в первый. Каждый из 12 районов припятского Полесья презентует уникальные промыслы и творческие программы.

Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартовал в Лясковичах-4

Валентина Бабына, мастер народного творчества отдела культуры Мозырского райисполкома:
Мы с удовольствием, хоть немножко тяжело, ездим на эти фестивали, почему? Потому что здесь мы можем посмотреть, а может, и сравнить, может, и похвастаться своими изделиями и нам приятно, что к нам приходят и восхищаются.

Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартовал в Лясковичах-6

Всегда получаем заряд такой бодрости и радости, что в оставшийся отпуск просто длится у нас целый год после этого мероприятия.

Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартовал в Лясковичах-8

Уютно, тепло, красиво, приглашаем всех, обязательно приезжайте.

Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартовал в Лясковичах-10

Выставки, театрализация обрядов, дегустации. Одно из ключевых событий праздника – вручение на главной сцене премии «Ганаровы паляшук». Этой наградой поощряют людей, которые своим трудом делают жизнь Полесья краше. В 2024 году в списке лауреатов трое белорусов. Их имена станут известны в ближайшие часы.

# Фестиваль

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