Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» стартовал в Лясковичах

Самый аутентичный праздник лета. В агрогородке Лясковичи стартовал Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раз в два года все, кто ценит самобытное творчество, мудрость традиций, собираются на берегах Припяти, чтобы день напролет обучаться народным ремеслам. Праздник проходит уже в восьмой раз, но удивляет, как в первый. Каждый из 12 районов припятского Полесья презентует уникальные промыслы и творческие программы.

Валентина Бабына, мастер народного творчества отдела культуры Мозырского райисполкома:

Мы с удовольствием, хоть немножко тяжело, ездим на эти фестивали, почему? Потому что здесь мы можем посмотреть, а может, и сравнить, может, и похвастаться своими изделиями и нам приятно, что к нам приходят и восхищаются.

Всегда получаем заряд такой бодрости и радости, что в оставшийся отпуск просто длится у нас целый год после этого мероприятия.

Уютно, тепло, красиво, приглашаем всех, обязательно приезжайте.