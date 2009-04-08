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Александр Лисовский: В этом году закупим минимум три аттракциона

08 апреля 2009 13:53
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Аттракционы в столичных парках, если позволит погода, начнут работать 18-го апреля. Сейчас специалисты проверяют карусели на прочность.

В новом сезоне минчане смогут оценить два обновленных автодрома и два совершенно новых аттракциона: «Скамейка» и «Катальная гора». Последний – аналог американских горок. К первому мая в парке Челюскинцев можно будет обкатать «Эколипсо» – карусель устанаавливается взамен демонтированного аттракциона «Орбита». Стоимость билетов  в этом году  по сравнению с прошлым увеличится незначительно на 3,5%.

– Мы разработали программу на 2009-2010 год по планированию закупки аттракционов в количестве около шести аттракционов, – рассказал журналистам директор УП «Городские парки «Минскзеленстроя» Александр Лисовский. – В этом году закупим минимум три аттракциона. Основные аттракционы, которые демонтируем за девятый, десятый год – их шесть, они находятся в центральных парках: Парке Горького и Челюскинцев.

# общество # Аттракционы

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