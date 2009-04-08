Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости замены зимних шин на летние. В специализированных центрах стало больше желающих «переобуть» машину. Как правило, пик весеннего «резинового» сезона приходится на конец марта – начало апреля. Как утверждают специалисты, использовать зимние шины летом неэкономично, поскольку резина в тёплую погоду размягчается и быстро стирается. К тому же, автомобиль расходует заметно больше топлива, а при экстренном торможении увеличивается тормозной путь.