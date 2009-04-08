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В квартирах минчан похолодает

08 апреля 2009 10:55
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В столице уже перестали отапливать административные и производственные здания. Такое решение принято в Мингорисполкоме. Однако, батареи по-прежнему остаются тёплыми в архивах, музеях, театрах, библиотеках и банях. Если температура воздуха не будет понижаться, похолодает и в квартирах минчан. В последнюю очередь отопление отключат в детских садах, школах и больницах. Сразу же после этого займутся ремонтом теплосетей. В прошлом году отопительный сезон в столице завершился 11-го апреля для всех категорий потребителей.
# общество

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