В квартирах минчан похолодает

В столице уже перестали отапливать административные и производственные здания. Такое решение принято в Мингорисполкоме. Однако, батареи по-прежнему остаются тёплыми в архивах, музеях, театрах, библиотеках и банях. Если температура воздуха не будет понижаться, похолодает и в квартирах минчан. В последнюю очередь отопление отключат в детских садах, школах и больницах. Сразу же после этого займутся ремонтом теплосетей. В прошлом году отопительный сезон в столице завершился 11-го апреля для всех категорий потребителей.