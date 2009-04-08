Сто метров за ведром воды

Пенсионерам городского поселка Порозово до ближайшего колодца приходится добираться за сотню метров.

Провести водопровод им обещали еще год назад, но строительство заморозили. Местные власти пока решить проблему не могут. Здесь даже в приемный день найти работников поселкового совета большая удача.

Пенсионерке Галине Соколовской по несколько раз в день приходится преодолевать стометровку к ближайшему колодцу. Воды в хозяйстве нужно не мало, а взять негде. У соседей она не пригодна для питья.

С такой долей, говорит Галина Семёновна, можно было бы и смириться, если бы в глухой деревне жила. Но её посёлок в прошлом году ещё и статус агрогородка получил. Обещали и газ, и воду подвести. Правда, про газ как-то сразу забыли, а вот воду довели до середины улицы. Изменить ситуацию обделённые пенсионеры пытаются уже почти год. Не раз приходилось обивать пороги местных чиновников. Да всё без толку.

Решить свои проблемы в местном поселковом совете жители Порозово уже не надеются. Сегодня приёмный день, а с утра ни одного посетителя. Да и сам председатель поселкового Совета на рабочем месте пока не появлялся.

Секретарь оказалась единственным специалистом, которого корреспонденты СТВ застали на рабочем месте. Правда, комментарии по водному вопросу не её компетенции. Тут появился и сам председатель. Как раз в этот момент время, отведённое для приёма граждан, уже закончилось. Но и он ситуацию не прояснил.

Говорят, что есть два варианта решения проблемы. Либо ломать новый асфальт, либо вести траншеи по подворьям. Однако ни на один, ни на второй вариант денег нет. Все выделенные средства уже потрачены.