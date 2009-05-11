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Акцию «Спасибо за жизнь» ко Дню победы провели пионеры Беларуси

11 мая 2009 11:20
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В эти дни обладатели красного галстука, а их более полумиллиона, навещают ветеранов.

И как тимуровцы советской эпохи - натирают полы, моют посуду и даже готовят фронтовикам блюда военной кухни.

Прятать девичьи кудри под мальчиковой бейсболкой Арине месяц назад казалось немыслимым. Но выбора не было: она самая высокая в классе. Для дебюта в главной роли легенды советской эпохи — Тимура — со слезами переоделась в джинсы с кедами, и стала басить. В этой команде — она «свой парень». Но только на сцене. По ту сторону жизненных кулис все осталось по-прежнему. 

Ровным строем трижды в неделю. В детских руках пионеров — не детские лопатки и веники. Нынешние тимуровцы, в отличие от советских собратьев, добродетель не прячут. О своем визите-помощи предупреждают подопечных заранее. Для маленьких помощников ветераны с калитки снимают замок.

Юным тимуровцам долгожительница, а ей 87, преподает уроки истории из своей фронтовой жизни, они в ответ — держат трудовую оборону на тридцати сотках: вскапывают грядки и помогают собирать урожай.  Анна Александровна — год как похоронила мужа, а чуть раньше —  и младшего сына. Когда остальные дети, внуки и правнуки разъехались,  заслуженный учитель БССР и многодетная мать продала живность и забыла про огород.

# общество # Пионеры

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