10 мая в Беларуси День Государственного герба и флага (ФОТО)

В 1995 году на основании решения референдума указами Президента Александра Лукашенко утвердили эталон национальной символики нашей страны.

Таким образом, символам государственного суверенитета Республики Беларусь уже четырнадцать лет. Торжественные мероприятия по праздничному поводу начались в полдень на Октябрьской площади столицы.

Тысячи людей сегодня стали свидетелями самого белорусского события в стране. Флаг несет рота почетного караула, чтобы поднять полотнище в небо под звуки гимна. В красно-зеленом море в руках у каждого – белорусский символ в знак солидарности и единства. Ветераны на центральной площадке в цветах национальной символики видят свой смысл.

– Эти символы – наша история. Мы поднимали флаг, когда победили, поднимали флаги в окопах, над Брестской крепостью. Это все наша жизнь, – считает ветеран Великой Отечественной войны Михаил ЧЕСТНЕЙШИЙ.

В геральдическом обществе до сих пор активно обсуждают все смысловые значение, которые несут герб и флаг. В цвете свой код, а в национальном орнаменте шифр генетического кода белоруса. В орнаменте красный крестик на белом фоне в соответствии с древней индоевропейской традицией символизирует солнце. Ромбик – это земля, а его «хвостик» означает след от поворота сохи.

Современную белорусскую символику выбрал народ в мае 1995 года. Тогда три четверти белорусов высказались именно за такие герб и флаг. И этот исторический факт знают тысячи детей, которые собрались сегодня на Октябрьской площади.

Ткань с двумя колорами с орнаментом – есть символы Беларуси. И какой знаковый смысл они приобретают, когда наши олимпийские чемпионы, укутавшись, в него поднимаются на пьедестал победителей, и когда после жеребьевки на выбор страны-организатора чемпионата мира по хоккею, выбирают именно Беларусь. Герб и Флаг – это те символы, без которых мы не можем быть собой – белорусами.

Александра Кулакова, Сергей Курков, телекомпания СТВ.

С Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

– Они по праву олицетворяют независимость нашей республики, связывая воедино великие свершения предков, новейшую историю и достойное будущее Отечества. В Год родной земли призыв к патриотизму, уважительному отношению к государственной символике звучит особенно актуально. Убежден, что благодаря нашей сплоченности мы уверенно преодолеем трудности и достигнем поставленных целей, – говорится в поздравлении.