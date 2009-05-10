Самый юный защитник Брестской крепости Петр Павлович Котельников отмечает 80-летний юбилей

Если бы не война, он, возможно, стал бы дирижером оркестра. В свои 12 лет юный музыкант был не только свидетелем, но и участником тех суровых сражений, о которых и поныне говорят с трепетом и гордостью.

Двери квартиры Петра Павловича Котельникова сегодня не закрываются. Родственники, коллеги, друзья и школьники спешат поздравить легендарного защитника Брестской крепости с юбилеем. Ему – 80. Ученики 11 класса пришли не с пустыми руками – с собой захватили камеру. Ведь юбиляр обязательно расскажет о своей судьбе. А эти воспоминания на вес золота. Родился Пётр Котельников в 29 году в Пензенской области. В раннем детстве остался сиротой, воспитывался в детдоме, откуда и попал в музыкантский взвод 44-го стрелкового полка. В апреле 41-ого юные музыканты прибыли в Брестскую крепость.

– Мы в сопровождении провожали подразделения и встречали. Подавали сигналы, подъем, завтрак, обед. Выходили на стрельбища, – рассказывает защитник Брестской крепости Пётр КОТЕЛЬНИКОВ.

Великая Отечественная война застала Петра Котельникова в Брестской крепости. Ему было 12 лет. Юный музыкант только окончил 5-й класс.

С первых кровопролитных часов ребята оказались в гуще событий. Юные защитники ходили в разведку, добывали патроны, рискуя жизнью, ползали к реке за водой, стараясь помочь раненым и маленьким детям.

– Один снаряд, другой третий. Все это превратилась в рев. В нашей казарме был пробит потолок. Выбиты окна. Стена развалилась. Среди музыкантов уже оказались, и убитые, и раненые. Крепость горела, все грохотало, – вспоминает Пётр КОТЕЛЬНИКОВ.

Дальше были лагерь для военнопленных, неудачный побег и тюрьма, голод, побои. А потом долгожданная Победа.

Он мечтал стать профессиональным музыкантом и даже дирижером. Но волею судьбы стал военным. Не раз выполнял интернациональный долг в горячих точках. В звании полковника вышел в отставку. У него двое детей, внуки и правнуки. А с женой недавно отпраздновали изумрудную свадьбу.

– Я рада, что подрастает следующее поколение, он уже в таком состоянии, когда может запомнить и деда. И дед в таком хорошем возрасте, что еще может многое рассказать. И это уже пойдет в следующие поколения, – считает Юлия МАНУХИНА, внучка Петра Котельникова.

Уехать из пограничного Бреста юный музыкант так и не смог. Уж слишком сильны воспоминания о тех событиях.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Брест.