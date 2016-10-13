В Мингорисполкоме приняли решение об оздоровлении притоков Свислочи и благоустройстве прилегающих территорий

Новости Беларуси. Река Свислочь и ее прибрежье станут жемчужиной столицы Беларуси. О развитии уникальной по своему историческому происхождению территории в Минске рассуждали не единожды и, наконец, нашли оптимальный вариант. Так, в Мингорисполкоме приняли сегодня решение об оздоровлении притоков Свислочи и благоустройстве прилегающих территорий.

Особый подход используют при очистке русла реки. В комплексе укрепят береговую линию, обустроят велодорожки, установят уборные. В ближайшие годы на некоторых городских водохранилищах проведут зарыбление.

Детальный план мероприятий уже разработан для каждого района Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если, например, Центральный, Ленинский, Заводской районы давали свои предложения по мероприятиям именно по речке Свислоч, то Первомайский, Партизанский районы основной упор делали на мероприятия именно по благоустройству берегов Слепянской водной системы. Задача поставлена приступить к этим работам немедленно. Мы рассчитываем, что этот план мероприятий, который сегодня утвердили, охватит где-то с 2016 года (то, что можно в этом году, будем делать) вплоть до 2020 года.