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Выставка «Материнство и детство» 13 октября открылась в Минске: интерактив, акции, розыгрыши и дегустации

13 октября 2016 17:34
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Новости Беларуси. Четвертая по счету выставка «Материнство и детство» 13 октября стартовала в Минске. Бэби-форум собрал под одной крышей почти 60 участников. Каждая посетительница найдет занятие по вкусу: для будущих мам специализированные медики читают лекции о подготовке к родам и осознанному родительству, а уже состоявшимся предлагают мастер-класс по фотосъемке детей и консультации с врачами-педиатрами.

Поскольку здесь ожидают большое число семей, то на территории специально организовали импровизированный паркинг для детских колясок. 14 октября на этой площадке состоится фестиваль близнецов и двойняшек. Для участия в нем уже зарегистрировали 300 малышей. Примечательно, что в их числе и 11 троен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Выставки в Минске

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