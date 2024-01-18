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Аграрии Беларуси готовятся к яровому севу

18 января 2024 07:44
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Валовой сбор сахарной свеклы вырос на 15 %, получен рекордный урожай рапса – 899 тысяч тонн, кукурузы на зерно собрано в полтора раза больше предыдущего года. Подведены окончательные результаты работы отрасли растениеводства Беларуси в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси готовятся к яровому севу-1

Несмотря на неблагоприятные погодные условия (была засуха в начале лета), получен достойный урожай всех культур. Сейчас идет активная подготовка к яровому севу. Хозяйства запасаются удобрениями, ремонтируют технику, но и делают выводы из прошлого сезона. В Год качества ставится цель – противопоставить возможным неблагоприятным погодным условиям мастерство земледельцев.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество

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