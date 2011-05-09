А. Лукашенко: Чтобы эту память сохранить, в Беларуси делается больше, чем в любом другой стране

Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после мероприятий в честь Дня Победы.

Александр Лукашенко:

Чтобы эту память сохранить, в Беларуси делается — я могу это откровенно заявить — больше, чем в любом другой стране. Вы посмотрите: мы не остановились даже на тех исторических памятниках, которые были созданы после войны.

Возьмите музей Великой Отечественной войны — это уже не музей, мы воздвигаем святое здание, святое место, где будет храниться память о Великой Отечественной войне. У нас нет ни одного неухоженного памятника: я недавно специально проехал по таким дорогам, я знаю, где эти памятники, они у нас на учёте. Ни одного памятника — даже из тех, что люди создали сами, из подручных материалов — мы не забыли, мы их укрепили, привели в порядок. Сегодня и вчера, и 3 июля в День независимости мы приходим к этим памятникам.

И это во многом то, что делает общество, не только власть. Мы это делаем ещё и потому, что в обществе живёт дань уважения к тем людям, которые принесли нам свободу. Поэтому нам обижаться на общество нет смысла. Посмотрите, сколько детей и молодежи сегодня на проспекте, они видят и все понимают, они говорят, как они воспринимают ту Победу, как воевали их деды и прадеды. Это дорогого стоит. Значит, у мальчонки уже с 5-7 лет закладывается дань уважения к ветеранам, к тому, чтобы он чтил эту великую Победу. Надо сохранить всё то, что говорит о подвиге в той кровавой войне.