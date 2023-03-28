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800 уборщиков и около 700 единиц техники. В Минске устраняют последствия снегопада на дорогах

28 марта 2023 14:29
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Новости Беларуси. Не успели минчане насладиться весенним теплом, как в столицу вновь вернулась зима. Из-за сильного снегопада в Минске объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

800 уборщиков и около 700 единиц техники. В Минске устраняют последствия снегопада на дорогах-1

Дорожные службы продолжают устранять последствия стихии. На улицы Минска вышли порядка 800 уборщиков территорий, задействовано около 700 единиц спецтехники. В круглосуточном режиме выполняется очистка проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов, а также противогололедная обработка. Отметим, из-за погодных условий в столице введен план «Погода». Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности.

800 уборщиков и около 700 единиц техники. В Минске устраняют последствия снегопада на дорогах-4

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники ГАИ ведут постоянный мониторинг проезжей части, проводится сопровождение колонн снегоуборочной техники. И, конечно же, все инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В таких неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными. Кроме того, Госавтоинспекция призывает всех водителей не выезжать на транспорте с летней резиной, а воспользоваться общественным транспортом.

800 уборщиков и около 700 единиц техники. В Минске устраняют последствия снегопада на дорогах-7

Сильный снегопад уже стал причиной ряда ДТП. Одна из аварий случилась на первом километре внешнего кольца МКАД. 53-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и оказался в кювете. К счастью, в ДТП пострадавших нет. В автомобиле находился только водитель. Кроме того, в некоторых дворах в результате падения восьми деревьев повреждены четыре легковых автомобиля. На данный момент пострадавших нет.

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# Снегопады # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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