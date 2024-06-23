80 лет со дня начала операции «Багратион» – вспоминаем первый день освобождения Беларуси

80 лет назад. 23 июня 1944 года, началась одна из крупнейших наступательных операций в истории человечества, о которой сегодня написано во всех учебниках истории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция под кодовым названием «Багратион» положила конец гитлеровскому режиму и оккупации Беларуси. Хроника каждого дня – в нашем материале.

Беларусь – городской поселок Шумилино Витебской области.

23 июня 1944 года мощные залпы артиллерии Красной Армии оповестили о начале крупнейшей в истории наступательной стратегической операции «Багратион». Именно здесь был дан старт образцовой операции армейского планирования, в результате которой был изменен ход Второй мировой войны, освобождена от оккупации Беларусь. Это был громкий сигнал – крах фашизма близок.

Елизавета Марачковская, младший научный сотрудник Музея Великой Отечественной войны:

Для врага наступление стало полной неожиданностью. Согласно плану, предполагалось прорвать линию обороны врага, окружить и уничтожить его стратегические группировки под Витебском и Бобруйском. Затем по сходящимся направлениям наступать на Минск, чтобы окружить и уничтожить главную силу группы армии «Центр», группировку на востоке от города. После этого, продвижение к линии Каунас-Белосток-Люблин для окончательного освобождения территории Беларуси.