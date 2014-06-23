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75-летие со дня образования милиции Минской области отметили в Молодечно

23 июня 2014 15:00
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Новости Беларуси. 75-летие со дня образования милиции Минской области отметили в Молодечно. Перед началом торжеств на площадке перед городским дворцом культуры развернулась экспозиция служебных транспортных средств, начиная от раритетных и до самых современных, которые сегодня находятся на вооружении областной милиции.

Коллег-правоохранителей Минского региона, их семей, ветеранов службы с праздником поздравило руководство Министерства внутренних дел, а лучшие сотрудники получили награды Министерства и Областного управления внутренних дел. Почетные грамоты Миноблисполкома правоохранителям вручил губернатор Минской области Семен Шапиро, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Милиция Беларуси # Игорь Шуневич # Виктор Сенько

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