7 мая главными героями на выставке «СМИ в Беларуси» станут создатели «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Новости Беларуси. Создатели проекта СТВ «Утро. Студия хорошего настроения» 7 мая в полдень станут главными героями Международной выставки «СМИ в Беларуси».

На центральной площадке форума посетителей ждут конкурсы, призы и общение с телезвездами.

Примечательно, что презентация пройдет в профессиональный праздник работников телевидения и радио. Именно 120 лет назад в мире появился первый радиоприемник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на отечественном медиарынке свыше двух десятков радиостанций и телеканалов. Среди лидеров – СТВ.

За годы проведения национального конкурса «Телевершина» наш телеканал покорял ее более 30 раз. Только в 2014 году «СТВ» получило пять статуэток. В том числе гран-при – «Телевизионный проект года». Его удостоилось народное шоу «Поющие города».