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4 сентября в Минск привезут Эйфелеву башню и другие достопримечательности мира - все из шоколада

04 сентября 2014 11:16
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Новости Беларуси. В Минск привезут шоколадную Эйфелеву башню. Ее можно будет увидеть 4 сентября вечером в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точная копия французской достопримечательности собрана более чем из 500 частей, она весит 45 килограммов, а в высоту достигает 2 метров.

Всего шоколадная экспозиция будет насчитывать около 200 различных изделий. Среди них целый ряд шедевров, посвященных культурным достопримечательностям Беларуси.

В программе выставки, которая продлится до 9 сентября, также запланированы мастер-классы по работе с шоколадом и изготовлению конфет.

# общество # Выставки в Минске

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