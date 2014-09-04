4 сентября в Минск привезут Эйфелеву башню и другие достопримечательности мира - все из шоколада

Новости Беларуси. В Минск привезут шоколадную Эйфелеву башню. Ее можно будет увидеть 4 сентября вечером в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точная копия французской достопримечательности собрана более чем из 500 частей, она весит 45 килограммов, а в высоту достигает 2 метров.

Всего шоколадная экспозиция будет насчитывать около 200 различных изделий. Среди них целый ряд шедевров, посвященных культурным достопримечательностям Беларуси.

В программе выставки, которая продлится до 9 сентября, также запланированы мастер-классы по работе с шоколадом и изготовлению конфет.