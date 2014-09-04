В Гродненской области 10-классница сбежала из детского дома к цыганам, чтобы выйти замуж

Новости Беларуси. В Гродненском районе 30 августа из школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропала несовершеннолетняя девушка.

10-классница сбежала к цыганам, чтобы выйти замуж.

В результате проведенных операций сотрудники уголовного розыска вычислили клан, в котором находится девушка. И 3 сентября 17-летнюю беглянку, кстати, тоже цыганской национальности, нашли в Вороновском районе.

Но чтобы вернуть школьницу в интернат, правоохранителям пришлось вести торг с цыганским бароном.

В итоге клан выдал несовершеннолетнюю невесту. Она продолжит обучение в школе, а вернуться к жениху сможет по достижении 18 лет.

Тогда девушка сможет обрести настоящую семью, которой у нее не было. Может быть даже большую, а почему бы и нет?! Уже свою семью, где будут ароматный чай, самовар и домашняя выпечка, свежий воздух и трели птиц, как, например, в белорусской многодетной семье Таран из Минска. Сегодня у них за столом собирается большая и дружная семья из 6 человек (см.видео)!