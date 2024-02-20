32 участка для голосования открылись 20 февраля в Вилейском районе

Кому доверить свои интересы в парламенте и в местных Советах? Белорусы определяются с депутатским корпусом. В стране началось досрочное голосование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кому доверить свои интересы в парламенте и в местных Советах? Белорусы определяются с депутатским корпусом. В стране началось досрочное голосование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почти 900 участков для голосования открылись 20 февраля для избирателей в центральном регионе. В списки внесены более 1 миллиона 150 тысяч граждан. Сделать свой выбор есть возможность у жителей каждого населенного пункта. В основной день представители участковых избирательных комиссий готовы к организации голосования на дому. Для этого необходимо сделать предварительную заявку. А пока избирателей встречают на участках. В Вилейском районе их 32.
Самый большой разместился на базе городской средней школы № 5. Всего здесь ожидают без малого три тысячи голосующих. В первый день досрочного голосования комиссии отмечают высокую активность избирателей.
Светлана Будько, бухгалтер средней школы № 5 Вилейки:
Досрочно, потому что меньше людей и спокойно. Со спокойной душой и сердцем, что я выполнила свой гражданский долг. Голосую, конечно, за процветание Беларуси, чтобы облагораживались дороги и чтобы было приятно находиться в нашем городе любому человеку.
Ольга Трусевич, председатель участковой избирательной комиссии Волынцовского участка для голосования № 13:
В первый день голосования проходит все спокойно, участок работает в соответствии со всеми нормами и правилами работы избирательных участков. На данный момент проголосовало семь человек. Люди приходят, потому что желают изъявить свой гражданский долг досрочно по разным причинам. Активность у нас обычно неплохая.
Напомним, узнать адрес своего участка можно онлайн. Центральная избирательная комиссия на сайте запустила для этого специальный сервис.