32 участка для голосования открылись 20 февраля в Вилейском районе

Кому доверить свои интересы в парламенте и в местных Советах? Белорусы определяются с депутатским корпусом. В стране началось досрочное голосование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти 900 участков для голосования открылись 20 февраля для избирателей в центральном регионе. В списки внесены более 1 миллиона 150 тысяч граждан. Сделать свой выбор есть возможность у жителей каждого населенного пункта. В основной день представители участковых избирательных комиссий готовы к организации голосования на дому. Для этого необходимо сделать предварительную заявку. А пока избирателей встречают на участках. В Вилейском районе их 32.

Самый большой разместился на базе городской средней школы № 5. Всего здесь ожидают без малого три тысячи голосующих. В первый день досрочного голосования комиссии отмечают высокую активность избирателей.