3 октября подведут итоги конкурса «Имя для зубренка»

Две сотни кличек предложили жители Беларуси для зубренка, который появился на свет в Минском зоопарке 9 сентября.

Конкурс «Имя для зубренка» стартовал сразу же после рождения малыша. Согласно Международной племенной книге по зубрам, клички всех зарегистрированных в Беларуси зубров начинаются на букву «Б», поэтому имя минского зубренка также должно начинаться на эту букву. Участники конкурса предложили как смешные, так и серьезные варианты. Среди предложенных кличек - Баян, Бублик, Бумбараш, Богатырь, Бекон, Бонапарт, Бабник и другие.

Накануне Международного дня защиты животных, который в столичном зоопарке отметят 3 октября, все желающие смогут проголосовать за понравившуюся кличку. Так определится пятерка лучших. Но единственная, которая достанется зубренку, станет известна непосредственно в день праздника - в первую субботу октября, сообщает агентство «Минск-Новости».