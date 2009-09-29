Прямой эфир

3 октября подведут итоги конкурса «Имя для зубренка»

29 сентября 2009 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Две сотни кличек предложили жители Беларуси для зубренка, который появился на свет в Минском зоопарке 9 сентября.

Конкурс «Имя для зубренка» стартовал сразу же после рождения малыша. Согласно Международной племенной книге по зубрам, клички всех зарегистрированных в Беларуси зубров начинаются на букву «Б», поэтому имя минского зубренка также должно начинаться на эту букву. Участники конкурса предложили как смешные, так и серьезные варианты. Среди предложенных кличек - Баян, Бублик, Бумбараш, Богатырь, Бекон, Бонапарт, Бабник и другие.

Накануне Международного дня защиты животных, который в столичном зоопарке отметят 3 октября, все желающие смогут проголосовать за понравившуюся кличку. Так определится пятерка лучших. Но единственная, которая достанется зубренку, станет известна непосредственно в день праздника - в первую субботу октября, сообщает агентство «Минск-Новости».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусско-российские учения «Запад-2009» приблизились к финалу
29 сентября 2009 07:46

Белорусско-российские учения «Запад-2009» приблизились к финалу

29 сентября 2009 07:25

Президент Филиппин пустила беженцев во дворец

29 сентября 2009 07:22

Арест Полански спровоцировали его адвокаты