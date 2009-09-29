Белорусско-российские учения «Запад-2009» приблизились к финалу

В Беларуси они проходили в два этапа - на Борисовском и Обуз-Лесновском полигоне.

В основе замысла - один из возможных вариантов развязывания военного конфликта и современные взгляды на его предотвращение.

В совместных манёврах участвуют 12 с половиной тысяч человек, более 200 танков, около 500 боевых бронированных машин, 230 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, а также 60 самолетов и 40 вертолетов. Также задействованы спецслужбы и правоохранительные органы обеих стран.

На протяжении 10 дней белорусские и российские военнослужащие отрабатывали взаимодействие при ведении оборонительных боев и оценивали слаженность Единой региональной системы ПВО. В противовоздушном бою участвовали десантные и диверсионно-разведывательные группы, были задействованы также сухопутные войска и спецподразделения.

29 сентября на Обуз-Лесновском полигоне развернутся основные события оперативно-стратегического учения.

За финалом совместных белорусско-российских манёвров будут наблюдать главы государств. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сегодня прибудут на Обуз-Лесновский полигон. Со смотровой площадки президенты будут следить за действиями военных. Также в планах лидеров стран - встреча в формате один на один, где они обсудят актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки дня. За оперативно-тактическими учениями «Запад-2009» будут наблюдать и военные атташе посольств, аккредитованных в Беларуси.

Нынешние манёвры - третьи из серии «Запад». По своему размаху они напоминают легендарные советские учения «Запад-81». Еще одни учения подобного рода проходили в 1999 году. Но оперативно-тактические учения «Запад-2009» - более длительные и масштабные.

На этот раз военные отработали на российской и белорусской территориях не только выполнение боевых задач, но и управление подразделениями и частями нового облика, которые создаются в ходе военной реформы.