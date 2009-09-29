Президент Филиппин пустила беженцев во дворец

Президент Филиппин Глория Арройо объявила, что открывает президентский дворец «Малакананг» для людей, оставшихся без крова в результате мощнейших наводнений, вызванных тропическим штормом «Кетсана».

«Эвакуированные получат убежища в зданиях «Малакананга» и в шатрах и палатках, которые мы будем устанавливать между зданиями», - говорится в заявлении главы государства. В случае необходимости, добавила президент, придворные «потеснятся, чтобы предоставить место для наших перемещенных селян».

BBC News сообщает, что ко вторнику количество жертв наводнений достигло 240. Резкий рост числа погибших по сравнению с данными суточной давности - сразу на 100 человек - объясняется тем, что в столице Маниле практически одновременно зафиксировано более 90 смертей.

Ранее правительство страны обратилось за международной помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия, из-за которого более 450 тысяч жителей страны остались без крова. Во временных лагерях сейчас находятся без малого 375 тысяч - втрое больше, чем сообщалось раньше.

Напомним, что «Кетсана» обрушилась на Филиппины в субботу утром с востока, пересекла главный остров Лусон на севере страны и ушла в Южно-Китайское море. В течение 12 субботних часов в Маниле выпало более 40 см осадков - при том, что за весь сентябрь это количество равнялось 39 см.

Сразу после этого в столице Филиппин и 25 пострадавших от шторма провинциях власти объявили «состояние бедствия», открывающее доступ к чрезвычайным фондам.