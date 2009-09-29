Арест Полански спровоцировали его адвокаты

76-летний режиссер был задержан в Швейцарии, куда он прибыл на кинофестиваль, в минувшие выходные, 27 сентября.

В июле 2009 года адвокаты Полански потребовали снять с режиссера обвинения в совращении несовершеннолетней, мотивируя это тем, что американские прокуроры на протяжении 30 лет не предпринимали реальных попыток задержать обвиняемого. По информации The Los Angeles Times, именно это заявление, заставило прокуроров настоять на аресте.

Официально прокуратура отказалась комментировать информацию о связи между арестом и заявлением адвокатов.

Напомним, что арест был произведен на основании ордера, выписанного в США в 1978 году по обвинению в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. Тогда режиссер признал свою вину и провел в тюрьме 42 дня, после чего американские власти решили пересмотреть его дело. В связи с этим Полански покинул США и поселился во Франции.

С тех пор предпринималось несколько попыток задержать Полански. Ордер на арест режиссера был выдан в 1978 году, когда подозреваемый собрался поехать в Великобританию. В 1986 году возможный арест обсуждался в связи с планами Полански посетить Канаду. Однако поездка не состоялась. В 1994 году США подали Франции запрос об экстрадиции. Какой ответ был получен, СМИ неизвестно, но Полански остался во Франции. В 2005 и 2007 годах Полански безуспешно пытались арестовать соответственно в Таиланде и Германии.

Саманта Геймер, которой сейчас 45 лет, выражает недовольство тем, что дело, по которому она проходила потерпевшей, вновь оказалось в центре внимания. По словам Геймер, ей бы не хотелось, чтобы были вновь раскрыты «травмирующие подробности» произошедшего в 1977 году. Также она сообщила, что готова явиться в суд и потребовать снять обвинения с Полански.