3 декабря отмечают Международный день инвалидов

Новости Беларуси. 3 декабря – Международный день инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране около полумиллиона таких граждан. Их социальная защита – одно из приоритетных направлений государственной политики.

Всё больше людей с ограниченными возможностями трудоустраиваются, для них работают специализированные медучреждения, внедряются современные средства социальной реабилитации, создаётся безбарьерная среда. В частности, инвалиды могут воспользоваться сопровождаемым проживанием, социальными санаториями, наиболее нуждающимся предоставляется дневной стационар в поликлиниках.