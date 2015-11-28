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28 ноября у православных начался Рождественский пост

28 ноября 2015 17:20
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Новости Беларуси. У православных сегодня начался Рождественских пост, который длится 40 дней. В отличии от Великого – он не такой строгий. В отдельные дни позволено употреблять в пищу даже рыбу.

Строгость поста усиливается в последнюю неделю перед Рождеством. Но, как известно, без духовных основ, пост становится всего лишь диетой. Отказ от лжи, гнева и развлечений – всё это должно предшествовать празднику Рождества, которые православные встретят 7 января 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси

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