26 февраля в «Раубичах» пройдет республиканский фестиваль «Минская лыжня»: полное расписание мероприятия

Большой спортивный праздник начнется субботним утром. В 10.30 на старт лыжной эстафетной гонки выйдут команды белорусских вузов.
Василий Хилько, преподаватель Военной академии Республики Беларусь:
Среди студентов есть таланты, которые необходимо просматривать и выявлять, чтобы представлять потом свою страну на более высоком уровне.
Вместе с молодежным стартом начнется и спортивно-развлекательная программа для зрителей. Перетягивание каната, конкурс силачей, концерт и излюбленная зимняя забава – «ледяной столб», увешанный подарками.
Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:
Сам посмотрел призы: там мячи самых известных фирм.
Ближе к обеду, в 12.30, на лыжню выйдут чиновники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Служащие банков и Министры сменят деловые костюмы на спортивную форму. Среди участников – команда Президента.
Кульминацией спортивного праздника станет эстафетная лыжная гонка. На первом и втором этапах на старт выйдут наиболее подготовленные сотрудники Министерств и ведомств, на третьем – представительницы прекрасного пола, а на заключительном этапе соревнований за первенство поборются руководители государственных органов.
К слову, чемпионский трамплин тоже пустовать не будет. Примет этап кубка Европы по лыжной акробатике.
Кристиан Кауфманн, тренер команды по фристайлу (Швейцария):
Равнина, склон здесь у вас восхитительные, и погода тоже для прыжков хорошая.
В 16.30 после церемонии награждения покорителей лыжни на ледовую арену «Раубичи» выйдут хоккеисты. В это время будет работать и прокат лыж и коньков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В общем, атмосферу праздника обещают не только на земле, но и в небе.
Павел Близнюк, старший инструктор парашютно-десантной подготовки:
Здорово. Для нас погода не играет роли, прыгать хочется всегда, но и людям праздник надо устраивать.
К встрече многочисленных гостей готовятся и торговые точки. Десяток выездных магазинов и кафе обещают праздничное угощение.
Марина Саричева, начальник отдела организации торговли КУП «Слуцкторг»:
Широкий ассортимент блинов с начинками, беляши, чебуреки, шашлык.
Не будет проблем и с проездом. Автовладельцам – дополнительные парковки, пассажирам – специальный автобусный маршрут от автовокзала «Московский».