26 февраля в «Раубичах» пройдет республиканский фестиваль «Минская лыжня»: полное расписание мероприятия

На старт выйдут сборные столичных вузов и представители органов госуправления. Для зрителей будет организована развлекательная программа.

Большой спортивный праздник начнется субботним утром. В 10.30 на старт лыжной эстафетной гонки выйдут команды белорусских вузов.

Василий Хилько, преподаватель Военной академии Республики Беларусь:

Среди студентов есть таланты, которые необходимо просматривать и выявлять, чтобы представлять потом свою страну на более высоком уровне.

Вместе с молодежным стартом начнется и спортивно-развлекательная программа для зрителей. Перетягивание каната, конкурс силачей, концерт и излюбленная зимняя забава – «ледяной столб», увешанный подарками.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Сам посмотрел призы: там мячи самых известных фирм.

Ближе к обеду, в 12.30, на лыжню выйдут чиновники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Служащие банков и Министры сменят деловые костюмы на спортивную форму. Среди участников – команда Президента.

Кульминацией спортивного праздника станет эстафетная лыжная гонка. На первом и втором этапах на старт выйдут наиболее подготовленные сотрудники Министерств и ведомств, на третьем – представительницы прекрасного пола, а на заключительном этапе соревнований за первенство поборются руководители государственных органов.

К слову, чемпионский трамплин тоже пустовать не будет. Примет этап кубка Европы по лыжной акробатике.

Кристиан Кауфманн, тренер команды по фристайлу (Швейцария):

Равнина, склон здесь у вас восхитительные, и погода тоже для прыжков хорошая.

В 16.30 после церемонии награждения покорителей лыжни на ледовую арену «Раубичи» выйдут хоккеисты. В это время будет работать и прокат лыж и коньков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В общем, атмосферу праздника обещают не только на земле, но и в небе.

Павел Близнюк, старший инструктор парашютно-десантной подготовки:

Здорово. Для нас погода не играет роли, прыгать хочется всегда, но и людям праздник надо устраивать.

К встрече многочисленных гостей готовятся и торговые точки. Десяток выездных магазинов и кафе обещают праздничное угощение.

Марина Саричева, начальник отдела организации торговли КУП «Слуцкторг»:

Широкий ассортимент блинов с начинками, беляши, чебуреки, шашлык.

Не будет проблем и с проездом. Автовладельцам – дополнительные парковки, пассажирам – специальный автобусный маршрут от автовокзала «Московский».