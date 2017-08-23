24 августа Александр Лукашенко обсудит с педагогами Беларуси будущее образования

Новости Беларуси. Общенациональный педагогический совет собрался в Минске. Около 1000 участников обсуждают самые острые вопросы, стоящие перед сегодня системой образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча пройдет в формате открытого микрофона. На нее также приглашены высшие должностные лица, руководители органов госуправления, местной власти, депутаты. Происходящие трансформации и тенденции образовательных процессов, оценка развитию системы образования и ее перспективы. Круг вопросов обозначенных для обсуждения завтра на Большом педсовете более чем обширный.