«15-ти безработным выделены субсидии в 2016 году для открытия своего дела»: как в Клецком районе помогают начать бизнес

Новости Беларуси. Субсидии безработным на открытие собственного бизнеса выделяют в Минской области. Можно без проблем подать документы и записаться в ряды индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причем зарегистрировать свое дело возможно всего за 1 день. Процедура максимально упрощена – было бы желание. И, судя по всему, оно у жителей столичного региона есть.

Лилия Дьяченко, главный специалист отдела экономики Клецкого райисполкома:

В районе в последние годы наблюдается тенденция уменьшения количества субъектов малого предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей. Но вместе с тем люди регистрируются, идут в малый бизнес.