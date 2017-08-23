Центр белорусского наследия появился в детском саду в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Центр наследия появился в Озерицкослободском детском саду в Смолевичском районе. В одном из помещений создали копию белорусского домика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом домике представлены национальные костюмы, орудия труда, которыми пользовались наши предки. А еще – специально оборудованный интерьер: с деревенской печкой и даже коляской, в которой покачивали младенца. Сад – белорусскоязычный. Дети с малых лет вливаются в национальное окружение, прекрасно понимают значение слов, что в дальнейшем им упростит изучение белорусского языка в школе.