Центр белорусского наследия появился в детском саду в Смолевичском районе

Новости Беларуси. Центр наследия появился в Озерицкослободском детском саду в Смолевичском районе. В одном из помещений создали копию белорусского домика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Центр наследия появился в Озерицкослободском детском саду в Смолевичском районе. В одном из помещений создали копию белорусского домика, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В этом домике представлены национальные костюмы, орудия труда, которыми пользовались наши предки. А еще – специально оборудованный интерьер: с деревенской печкой и даже коляской, в которой покачивали младенца. Сад – белорусскоязычный. Дети с малых лет вливаются в национальное окружение, прекрасно понимают значение слов, что в дальнейшем им упростит изучение белорусского языка в школе.
Светлана Новицкая, заместитель заведующей по основной деятельности Озерицкослободского детского сада Смолевичского района:
Пападаючы ў нашу ўстанову, дзеці маюць магчымасць апынуцца ў беларускамоўным асяроддзі. Ім гэта вельмі спадабаецца. І разам з тым яны далучаюцца да гісторыі і культуры свайго народа.
Идею национального окружения в саду будут развивать и впредь. Уклон сделают на языковое общение детей дошкольного возраста. Цель – органическое восприятие родного слова.