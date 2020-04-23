23 апреля в Беларуси пройдут профсоюзные правовые приёмы

Новости Беларуси. Без непосредственного контакта, но с личным отношением. 23 апреля по всей стране пройдут профсоюзные правовые приемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом месяце они состоятся без выезда в регионы. Консультировать будут по телефонам Федерации профсоюзов Беларуси, а также городских или районных организаций.

Квалифицированную правовую помощь гражданам окажут более сотни юристов ФПБ. Они проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. К слову, в 2019 году профсоюзными юристами на приемах были приняты более 4 000 человек. По требованию правовых инспекторов труда и представителей профсоюзов работникам возвращено более 2,5 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.