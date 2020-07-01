2 июля на участке проспекта Независимости будет приостановлено движение транспорта

Новости Беларуси. Временные ограничения в связи с подготовкой к 3 июля. На участке проспекта Независимости от улицы Ленина до Козлова на полтора часа будет приостановлено движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 1 июля этот участок закрывали с 10:00 до 11:30 утра. 2 июля ограничения будут действовать с 13:00 до 14:30. Временно остановят движение всех видов транспорта. На период ограничений автобусы и маршрутки будут следовать в объезд. Также движение будут перекрывать непосредственно 3 июля.