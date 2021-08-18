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Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определённая закалка

18 августа 2021 18:40
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Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования. По этому случаю у Дома офицеров состоялся общегарнизонный инструктаж и торжественный марш. Лучшим сотрудникам вручены награды. Еще трое получили специальное звание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определённая закалка-1

Столичная милиция неоднократно доказывала необходимость своего существования, начиная с далеких военных лет и продолжая событиями прошлого года. В августе 2020-го именно столичные правоохранители приняли первый удар, но никто, по словам начальника ГУВД, не дрогнул и не предал.

Кубраков: кто служил в минской милиции, может служить в любом регионе Беларуси, потому что это определённая закалка-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Хочу с уверенностью сказать, что те, кто в минской милиции, могут служить в любом регионе нашей страны, потому что это действительно определенная закалка. Здесь огромная ответственность, огромная нагрузка в столице. И я сегодня хочу поблагодарить сотрудников милиции, их родных и близких за ту работу, которую они делают, и пожелать им, самое главное, здоровья, чтобы они всегда возвращались домой живыми и здоровыми.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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