Максим Рыженков: мы забыли, что главная ценность в нашей стране – это рабочий человек

Новости Беларуси. Власть должна дойти до каждого человека и помочь ему с решением проблем. Как отметил 17 марта первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, задача чиновников на местах – услышать и постараться помочь каждому человеку.

Максим Рыженков, первый заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь:

Надо стараться идти к людям, потому что, наверное, в какой-то промежуток времени

мы забыли о том, что главная ценность в нашей стране – это тот рабочий человек,

который создает как материальные, так и духовные блага нашего государства. Поэтому надо все делать так, чтобы у людей даже не было мотивации идти куда-то, высказывать свое недовольство ситуацией либо свое недовольство действиями властей. Работать просто надо хорошо.