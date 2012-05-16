16 мая мировая общественность вспоминает людей, умерших от СПИДа

Мировая общественность вспоминает людей, умерших от СПИДа. Такой день памяти проводится с целью выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать и мобилизовать общество. Один из знаков памяти и солидарности – красная лента, также существует традиция шить лоскутные картины на ткани.

В Беларуси в эти дни проходит второй Республиканский молодежный автомарафон, посвященный Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. В маршруте семь городов – Минск, Борисов, Шклов, Могилев, Речица, Мозырь и Слуцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дискуссионных площадках и круглых столах молодежь сможет пообщаться и больше узнать о профилактике иммунодефицита.